Sfilate di trattori per le vie di Zubiena, successo di pubblico per la Festa dei Campagnin (foto della Pro Loco)

Buona partecipazione di pubblico ieri, domenica 5 settembre, per la Festa dei Campagnin che ha visto sfilare per le strade di Zubiena come assoluti protagonisti i trattori, subito dopo la benedizione.

In seguito si è svolto, in un clima di allegria, il pranzo con tutti i prenotati e il mercatino organizzato per le vie del paese, con hobbisti e artigianato. La Pro Loco di Zubiena dichiara entusiasta: “Ringraziamo tutti gli espositori e tutti coloro che hanno partecipato alla festa”.