Assaggi di Brusnengo tra cucina internazionale e cultura locale

Weekend a cavallo tra cultura internazionale e locale a Brusnengo con l’evento “Assaggi di Brusnengo”, svoltosi sabato 4 settembre e domenica 5.

La prima serata, con circa 60 partecipanti alla cena in piazza Valle, ha avuto come protagonista la cucina di quattro paesi esteri. L’antipasto, basato su empanadas e tortillas, ha portato in tavola i sapori argentini; successivamente la bisque Bruxelles (zuppa di scarola) e i nshima (porridge di farina di mais duro) e ndiwo (un piatto a base di verdure) hanno permesso di gustare le tradizioni di Belgio e Zambia. La conclusione invece è avvenuta in territorio americano con i brownies e la frutta fresca.

Il giorno successivo, domenica 5, un gruppo di circa 50 persone si è avventurato per le vigne del paese, accompagnato dalla presenza di esposizioni artistiche di pittura, decorazioni di piatti e vasi e sculture (tra cui quelle di Denise De Rocco, brusnenghese professionista del settore). Presenti anche due musicisti che si sono cimentati in composizioni blues e fisarmonica.