Tamponi per una scuola sicura al Biella Rugby

La Regione ha pubblicato gli hot spot dove fare i tamponi gratis per una ripartenza sicura della scuola. Per quanto riguarda Biella, l'indirizzo dove fino al 19 settembre sarà possibile per gli studenti dai 6 ai 19 anni, il personale scolastico e della formazione professionale (docente e non docente), gli autisti e i controllori del trasporto scolastico locale sottoporsi gratuitamente ad un tampone antigenico rapido o molecolare per una ripartenza sicura, è quello della cittadella del Biella Rugby in via Salvo d'Acquisto.

Gli orari sono dal lunedì al venerdì dalle 10,30 alle 13. La Regione si è riservata la possibilità di ampliamento orario in base all'afflusso