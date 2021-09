Reddito di Cittadinanza: al via 4 progetti a Biella, pronti altri 9

<La difficoltà più grossa è l’individuazione dei supervisori che devono essere dipendenti del Comune e purtroppo sono note le attuali ristrettezze di personale>, commenta il sindaco di Biella Claudio Corrdino. Da quando è nato il reddito di cittadinanza, a Biella non era partito alcun progetto. Ma a questo punto, ci siamo. "Finalmente, dopo tante difficoltà - sottolinea il sindaco Claudio -, siamo riusciti ad avviare 4 progetti, ma è volontà del Comune proseguire all’attivazione degli altri 9 già deliberati e di approvarne, se possibile, di nuovi. Abbiamo lavorato in sinergia con il Cissabo, capofila dell’ambito per la gestione del Rdc e con il centro per l'impiego. Auguro buon lavoro a tutti".

Quattro i progetti pronti a partire e 24 percettori di Reddito di Cittadinanza che saranno impegnati per iniziative utili alla collettività. Il Comune di Biella avvia i Puc (Progetti Utili alla Collettività) da svolgersi nel comune di residenza, dai percettori del Reddito di Cittadinanza per un minimo di otto ore settimanali fino a un massimo di sedici. Dopo il lungo periodo di fermo dovuto alla Pandemia, sono quattro i progetti utili alla collettività che partiranno a Biella e riguarderanno l’ambito sociale.

Nel dettaglio, “Non solo pasti” consiste nell’attività di supporto all’operatore socio sanitario incaricato di distribuire i pasti, nell’ambito del Servizio pasti a domicilio già attivo presso il Comune, a favore di anziani non autosufficienti. I tre restanti Puc si svolgeranno tutti al centro diurno per anziani casa di giorno. Sono “Un orto al centro diurno” che prevede attività di: semina, piantumazione, innaffiamento e cura del verde in compagnia degli ospiti del centro diurno. Sarà a favore di quattro persone totali e avrà durata fino a settembre 2022; “A spasso con il centro” consiste in attività di animazione e compagnia alle persone anziane, al fine di favorire il loro intrattenimento, socializzazione ed allontanare i fenomeni dell’emarginazione sociale nonché della solitudine. Le persone che potranno essere impiegate sono sei ed il progetto avrà durata fino ad ottobre 2022. Il Puc “Per un centro piu’ pulito” interessa in totale sei partecipanti fino ad ottobre 2022, che saranno chiamati a svolgere attività di pulizia e di supporto agli Oss nel trasporto delle persone anziane dalla propria abitazione al Centro diurno e viceversa.