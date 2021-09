Niente Green Pass sui servizi di linea a Biella e dintorni

Negli ultimi giorni sono arrivate in azienda numerose richieste di chiarimenti da parte dell’utenza riguardo all’obbligo di presentazione del Green Pass sui servizi di trasporto pubblico eserciti da Atap. L'Spa dei trasporti vuole però precisare che allo stato delle vigenti norme, non sussiste l’obbligo di presentazione della certificazione verde Covid per l’accesso ai suoi servizi di trasporto pubblico locale (linee urbane ed extraurbane).

Al momento, l’obbligo sussiste solo in riferimento a servizi di linea di lunga percorrenza su percorsi che collegano più di due regioni (nessuna linea Atap ha questa caratteristica); servizi di noleggio autobus con conducente.

Restano però in vigore le altre norme di accesso ai servizi di trasporto pubblico locale finalizzate al contenimento della diffusione del virus Covid come l'indossare sempre la mascherina a bordo e il distanziamento.