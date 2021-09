Graduale ritorno al pasto in mensa nelle scuole di Biella

Anche se non sarà subito un ritorno alla normalità, il primo passo compiuto verso l'inizio del nuovo anno scolastico dal Comune di Biella, è una nota positiva sia per bambini che famiglie. Niente mensa la prima settimana, ma da quella dopo nelle varie scuole (la situazione varierà da plesso a plesso a seconda degli spazi), sembrerà di tornare indietro a prima della pandemia.

Lo scorso anno, in riferimento alle norme Covid-19, si era proceduto con lo scodellamento degli alimenti nelle singole aule e con l’utilizzo di posate e piatti monoporzione comportando un notevole aggravio di costi nei bilanci del Comune e un aumento di produzione di rifiuti plastici da smaltire. “In alcuni istituti il servizio di refettorio partirà già settembre, in altre situazioni ci sarà in principio ancora lo scodellamento in classe – spiega l’assessore all’Istruzione Gabriella Bessone -, ma se il quadro pandemico lo consentirà è obiettivo dell’amministrazione tornare all’utilizzo al 100% dei locali mensa entro la fine dell’anno solare”.

Alcuni refettori saranno oggetto di ampliamento, altri di interventi per migliorare gli spazi disponibili. Tra le priorità c’è il ritorno ai piatti in ceramica e alle posate in acciaio. Proprio per contenere l’imponente mole di rifiuti prodotti. Sul tema stanno lavorando amministrazione, direzioni scolastiche e i gestori del servizio mensa della Compass. Al posto dei vassoi verranno invece reintrodotte le tovagliette in carta. Mentre l’altra novità sarà l’introduzione delle borracce al posto delle singole bottigliette di plastica.

Aggiunge l’assessore Bessone: “I nostro obiettivi sono ottimizzare i costi, aumentati a dismisura per via dell’emergenza sanitaria, che potranno garantire un risparmio sul bilancio comunale preventivato di oltre 100 mila euro in un anno scolastico e porre attenzione all’ambiente per produrre meno rifiuti. Per quanto riguarda la data di avvio del servizio, è stata uniformata in tutte le scuole con inizio al 20 settembre, una settimana dopo rispetto al suono della prima campanella del 13 settembre in maniera tale di dare la possibilità del reinserimento dopo la pausa estiva, specialmente nelle materne. Un ringraziamento va ai tre dirigenti scolastici, sempre molto collaborativi con l’amministrazione, e con l’occasione auguro un buon inizio anno scolastico al nuovo dirigente dell’IC Biella 3 Renato Scutellà”.