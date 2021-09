Cantieri in via Zara e via XX Settembre a Biella

Cantieri in corso a Biella a cura di Engie, per posa e lavori di allaccio alla rete del teleriscaldamento.

In via Zara, è istituito divieto di circolazione da oggi (6 settembre) fino al 24 settembre nel tratto compreso tra via Trieste e via Torino. Attenzione ai divieti di sosta nei pressi del cantiere.

In via XX Settembre, prosegue il cantiere con le seguenti indicazioni. Da mercoledì (8 settembre) senso unico di marcia nel tratto tra via Repubblica e via Crosa con percorrenza consentita Crosa-Repubblica, divieto completo di transito fino al 30 settembre nel tratto compreso tra la via Italia e il civico numero 3. Attenzione negli stessi periodi ai divieti di sosta, con rimozione forzata, lungo via Volpi e via Gramsci.