Biella, da giovedì posa dei nuovi asfalti nelle vie Zara e Trento dopo i lavori della Engie

Oltre ai lavori del piano asfaltature 2021 annunciati durante gli scorsi giorni, nel corso di questa settimana verranno effettuati i lavori per il ripristino definitivo degli asfalti dei tratti che erano stati interessanti dai lavori per la posa del teleriscaldamento Engie.

Il programma prevede i seguenti cantieri con chiusura completa della viabilità e divieti di sosta con rimozione forzata: via ZARA (tratto compreso tra via Carso e via Trieste) chiusura al traffico e divieto di parcheggiare lungo tutta la via da giovedì 7 settembre a sabato 11 settembre (ore 18); via TRENTO (tratto compreso tra via Zara e via Monfalcone) chiusura al traffico e divieto di parcheggiare lungo tutta la via da giovedì 7 settembre a sabato 11 settembre (ore 18) e via TRIESTE (tratto tra via Bengasi esclusa e via Zara) chiusura al traffico e divieto di parcheggiare lungo tutta la via da lunedì 13 settembre (alle 7) a venerdì 17 settembre (alle 18).