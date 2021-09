Zumaglia nel cuore, Iuri Toniazzo si candida sindaco

“Zumaglia nel cuore” è la lista civica con cui l'ex consigliere comunale del paese, Iuri Toniazzo, si candida sindaco alle elezioni amministrative del 3-4 ottobre.

Toniazzo era stato consigliere comunale di opposizione alla breve amministrazione del sindaco Lorenzo Cantono, durata neanche un anno tra 2014 e 2015, quando Cantono si dimise con conseguente commissariamento dell'ente. “Mi sono opposto a Cantono ed al suo modus operandi, provocandone le dimissioni, e mi impegnerò perchè possa definitivamente ed inequivocabilmente emergere, documenti alla mano, la superficialità, l'incompetenza e, in alcuni casi, la non trasparenza con cui ha amministrato”.

Iuri Toniazzo ha invece apprezzato il lavoro dell'ultima amministrazione comunale. “Nel 2016 non mi sono candidato perchè ho accolto favorevolmente l'arrivo del sindaco Elvezia Delvento, che, insieme alla sua vice Fausta Gallo, ha messo in ordine un ente che, come Delvento ha sempre dichiarato, ha avuto in eredità con evidenti dissesti e molteplice criticità. In questi 5 anni, quest'amministrazione ha lavorato bene in un campo minato”.

Con Zumaglia nel cuore Toniazzo intende proseguire nella direzione tracciata dal sindaco uscente: “Non deve essere disperso il lavoro fatto dall'amministrazione Delvento. Noi vogliamo potenziare il servizio di videosorveglianza che rende oggi sicuro Zumaglia, investire sulle proprietà immobiliari dell'ente valorizzando soprattutto Villa Virginia”.

La parole chiave di Zumaglia nel cuore sono “valorizzazione di quello che c'è”. “A Villa Virginia – spiega Toniazzo - intendiamo edificare un anfiteatro naturale nel parco ed un campo di bocce, e rilanciare il centro incontro che c'era. Villa Virginia deve diventare luogo di ritrovo, la piazza che Zumaglia no ha. Inoltre, vogliamo ristrutturare gli ambulatori comunali, migliorare e abbellire il verde pubblico, e mantenere servizi per i cittadini di primissimo ordine come negli ultimi 5 anni”.

In caso di vittoria il vice di Iuri Toniazzo sarà l'imprenditore Franco Della Valle. Questi gli altri candidati di Zumaglia nel cuore, esponenti di spicco in vari settori della società civile. Elisa Petrella, avvocato. Sereno Rizzo, ex capo servizio tecnico di grande realtà industriale. Renzo Quaglia, ex consigliere comunale e commerciale tessile. Jessica Baù, ristoratrice. Cinzia Corso, Presidente del Centro Ricreativo “Le Cascine” d Zumaglia. Martina Bottaro, con esperienze nell'ambito dell'animazione. Giuseppe Albertini, noto allenatore di calcio biellese, oggi alla Pro Vercelli.

“Giuseppe Albertini – conclude Toniazzo – è stato coinvolto con l'intento di valorizzare ed ampliare gli impianti sportivi, e di dare vita ad un progetto di sport e socialità che sfocerà in un avventuristica scuola calcio per i più giovani”.