Mutuo: cosa succede se non si pagano le rate?

Negli ultimi anni, anche a causa dello scoppio della pandemia da Coronavirus, ci sono state molte problematiche legate alle finanze. Nella maggior parte dei casi si è registrata una difficoltà maggiore nel pagamento delle rate di un mutuo. Il Governo ha studiato una soluzione per venire in contro a chi potesse avere problemi di liquidità e per il classico processo bancario: ma cosa succede nel momento in cui non si pagano le rate del mutuo? E chi può intercedere? La parola agli esperti.

Mutuo non pagato: le conseguenze

È una condizione che può accadere a chiunque almeno una volta nella vita. Pagare il mutuo della prima casa non è sempre facile e ci sono delle circostanze che potrebbero far saltare/slittare alcune rate mensili. Una condizione passeggera potrebbe non scaturire alcuna problematica, ma se la situazione non si risolve allora si inciampa in un effetto domino poco piacevole.

È bene evidenziare che non ci sono automatismi, proprio perché le banche cercano in ogni modo di recuperare il mancato pagamento del mutuo trovando la soluzione più corretta per loro e per il cliente. Se si ha un ritardo con il pagamento di una rata, non ci sarà subito il pignoramento del bene ma comunque un richiamo e una richiesta di rientro.

Il consiglio è quello di rivolgersi a professionisti del settore come quelli di https://www.rexpira.it/ . Il compito principale è quello di aiutare nella definizione di accordi con i creditori, sempre in base alla legge italiana vigente. Tutto questo è possibile sia in un caso semplice ma anche quando la procedura esecutiva è già stata attivata, trovando il modo per salvare il bene in oggetto.

Le misure adottate per il Coronavirus

Proprio sul tema di mancato pagamento del mutuo, il Decreto Cura Italia è stato introdotto dal Governo italiano a seguito dello scoppio della pandemia da Covid 19.

La stessa dispone di una moratoria che si estende a 18 mesi per il pagamento del mutuo relativo alla prima casa, non solo per dipendenti ma anche liberi professionisti e lavoratori autonomi. Ma quali sono i requisiti e cosa dice la legge a riguardo?

Nel periodo successivo al 21 febbraio 2020 – per tre mesi – bisogna aver certificato un calo del fatturato del 33% rispetto all’ultimo trimestre del 2019. Questo per i lavoratori autonomi che hanno dovuto chiudere la propria attività o sospenderla sempre a causa dell’emergenza.

Usufruire della moratoria è possibile senza dover presentare il reddito ISEE ed è possibile anche chiederla per:

Finanziamenti

Linee Creditizie

Rata mutuo prima casa

Prestiti

Per i lavoratori dipendenti, invece, i requisiti per la richiesta sono i seguenti:

Cessazione del rapporto di lavoro sia indeterminato che determinato

Cessazione del rapporto di lavoro con agenzia – rappresentanza commerciale o lavoro parasubordinato

Sospensione dal lavoro per un periodo minimo di 30 giorni

In merito a questo ultimo punto si può aggiungere la sospensione del pagamento del mutuo prima casa, nel momento in cui il dipendente si è visto ridurre l’orario di lavoro al 20% di quello complessivo. Altri punti da prendere in considerazione sono:

Immobile che è utilizzato come abitazione principale

Importo del mutuo che non supera i 400.000 euro

Reddito ISEE che non supera i 30.000 euro

Mutuo in ammortamento da minimo 365 giorni

Non si deve essere beneficiari di garanzie pubbliche come il Fondo Prima Casa (o altre agevolazioni).