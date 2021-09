Lavoro, l'assessore Chiorino in convegno a Lecce per parlare di ITS e alta formazione

Il Piemonte e la Puglia non sono state mai così "connesse". L'obiettivo comune per il futuro degli Its deve orientarsi a rafforzare l’offerta formativa e a promuovere la sinergia tra i sistemi di alta formazione. Questo l'incipit con cui l'assessore regionale all'istruzione e formazione professionale del Piemonte Elena Chiorino ha esordito nel suo intervento al Forum Nazionale Rete ICT Sistema ITS svoltosi ieri, sabato 4 settembre, a Lecce. L'assessore si è rivolto alla platea sottolineando l'importanza di costruire una sempre più stretta interconnessione tra imprese, poli di innovazione e sistemi di formazione che trasformi il Sistema ITS in Italia in un asset strategico per lo sviluppo dei sistemi produttivi locali con un approccio in grado di valorizzare le eccellenze e confermando come i corsi presentati dagli ITS siano un'alternativa in forte crescita tra i giovani che garantiscono quella professionalità e alta formazione sempre più richiesta dalle nostre aziende.