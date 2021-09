Quel banco vuoto vicino alla finestra, dolore per una morte a soli 17 anni

L'istituto professionale Lombardi è in lutto per la morte, avvenuta a soli 17 anni, di un giovane studente, vittima di un incidente stradale avvenuto nei giorni scorsi a Cossato.

Il giovane, che viveva a Strona, avrebbe dovuto iniziare tra pochi giorni l'ultimo anno dell'indirizzo Meccanica. Ha perso la vita in un tragico incidente la cui dinamica è in fase di ricostruzione. Un dramma della strada che ha sconvolto l'intera cittadina biellese, ma anche compagni di scuola e docenti dell'Ipsia Lombardi dove il giovane era arrivato dopo aver seguito i corsi al CnosFap di Vigliano.

«Non c'è un senso, a 17 anni, non c'è giustizia, non c'è niente - scrive in un commentatissimo post la sua insegnante di Lettere, Valentina Petri -. C'è soltanto un banco vuoto vicino alla finestra, un nome che non risponde all'appello. Una maturità non fatta, una vita non vissuta se non per un pezzetto troppo breve. Non c'è mai silenzio nella tua classe, ma adesso mi sembrerà di sì. Noi ti portiamo all'esame lo stesso, nel cuore. Tu però guardaci da lassù, o da dove sei, dal tuo nuovo banco vicino a una finestra più grande».