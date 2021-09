Mongrando: Ubriaco in bici va zigzagando per la strada, tentano di fermarlo ma si dilegua

Gli automobilisti in transito a Mongrando alle 20.30 di ieri, 4 settembre, lo hanno trovato in mezzo alla strada in sella alla sua bici, ubriaco, che se ne andava sbandando vistosamente e creando un pericolo per sé e per gli altri. Tutti fermi, hanno tentato di farlo ragionare e fermare ma sono stati presi a male parole e mandati a quel paese. A quel punto l'uomo, incurante di tutto e di tutti, ha ripreso la sua strada nelle pessime condizioni in cui si trovava. Ai presenti alla scena, che nel frattempo avevano chiamato i Carabinieri, non è restato altro che vederlo dileguarsi zigzagando per la strada. All'arrivo dei militari dell'uomo non c'era più traccia.