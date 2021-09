Biella: Esce di strada nel curvone della super. 76enne con diverse fratture in ospedale

Ha fatto tutto da solo il conducente dell'auto che ieri sera, dopo le 23, ha perso il controllo ed è uscito di strada nella curva della superstrada in direzione Biella. L'uomo, un 76enne residente fuori provincia, soccorso dai sanitari del 118, è stato condotto in ospedale con diverse fratture a scapola e costole ma cosciente e non in pericolo di vita.

Sul posto anche i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza del tratto stradale e i Carabinieri per i rilievi di rito. Non è ancora noto l'esito del test alcolemico che in questi casi si effettua in automatico ai coinvolti nei sinistri.