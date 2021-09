Castelletto Cervo, il vice sindaco Omar Giletti sfida Renzo Selva

A contendersi la carica di primo cittadino di Castelletto Cervo alle elezioni amministrative del 3-4 ottobre saranno il sindaco ed il vice sindaco uscenti.

Con la lista civica “Idee in Comune”, l'attuale vice Omar Giletti sfiderà infatti Renzo Selva. “La nostra lista civica è nata all'inizio di quest'anno quando non si sapeva ancora se il sindaco Selva si sarebbe ricandidato. – spiega Giletti – Con queste persone, interessate a partecipare alla vita amministrativa del paese, abbiamo iniziato un cammino comune che ha dato vita ad un progetto e poi alla mia candidatura. Quando, nell'ultimo mese, abbiamo saputo della candidatura di Selva, abbiamo deciso di proseguire per la nostra strada perchè era già stato fatto un certo di tipo di lavoro”.

Omar Giletti, da 10 anni consigliere comunale in cui è stato anche assessore nella legislatura 2011-2016, si sente pronto a guidare il paese: “Ho 38 anni e, dopo 10 anni di amministrazione Selva, vogliamo portare un ricambio. Ci chiamiamo “Idee in Comune” perchè siamo un gruppo con tante idee in vari ambiti, ognuno con le proprie competenze. Dai ragazzi del 1999 ai nostri due pensionati, che hanno già fatto volontariato per il Comune e per il territorio”.

Tante idee ed altrettanti obiettivi per “Idee in Comune”. ”Alcuni progetti – continua Giletti – vanno portati a termine perchè sono di vitale importanza per lo sviluppo del territorio. Come il ponte sul Cervo. E la riqualificazione di via XXV Aprile, a cui ho lavorato in questi 5 anni, che è in fase di appalto e che potrebbe partire quest'autunno. Inoltre vogliamo mettere al centro del nostro progetto le persone , la cultura, l'ambiente e la scuola”.

Questi i candidati consiglieri di “Idee in Comune. Valentina Gregnanin, Riccardo Poma, Maria Cristina Bisco, Paolo Ferrero, Martina Lunardi, Bruno Bergamini, Elisa Broglio, Amerigo Bianchetto Songia, Claudia Soffia, Giovanni Biondi.