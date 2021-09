Soroptimist Biella, in 230 alla Camminata Ludico-Motoria di Candelo (foto Studio Fighera per newsbiella.it)

Grande successo per la 7° edizione della Camminata Ludico-motoria organizzata da Soroptimist Club Biella giovedì 2 settembre. Il percorso a passo libero di circa 6 km tra le strade di Candelo è stato percorso da 230 iscritti. Le classifiche hanno visto primeggiare Torello Viera Carlo per gli uomini e Mainelli Marica per le donne.

L’organizzatrice Gabba Bruna ha dichiarato: “È stato un successo, non ci aspettavamo questa partecipazione in un momento delicato come questo che stiamo vivendo” aggiungendo “Tutto ha funzionato bene, nessuno si è fatto male, tutti hanno rispettato senza protestare le normative anti Covid19”.

Il Soroptimist Club Biella devolverà il ricavato a Panathlon-Biella per l’iniziativa “Sportivamente Insieme” che prevede una giornata dedicata ai disabili in cui, accompagnati da istruttori qualificati, potranno cimentarsi in numerosi giochi e attività sportive.