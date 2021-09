Ritorna la Strabiella dopo un anno di stop per Covid (foto di repertorio)

Prende il via sabato 11 settembre la XXXII edizione della “Strabiella”, la corsa organizzata dalla Croce Rossa Comitato di Biella. L’evento era stato annullato l’anno scorso causa Covid, ma è da sempre uno degli appuntamenti fissi del panorama biellese: una serata all’insegna dello sport, della salute e che porta i partecipanti a percorrere, nei suoi 6 km di lunghezza, le vie del centro città.

E in centro è anche la partenza alle 19:30, presso la sede Croce Rossa di Biella l’associazione che ha organizzato la manifestazione e il cui ricavato verrà utilizzato per finanziare i progetti di Croce Rossa sul territorio. Inoltre quest’anno a tutti i partecipanti verrà richiesta l’autocertificazione da presentare al momento dell’iscrizione (si consiglia di presentarsi alle 19 per evitare di creare assembramenti) e scaricabile presso il sito di Croce Rossa Biella.