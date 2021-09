Muc Fun Trail, conto alla rovescia per la Corsa più Goliardica delle Alpi Biellesi (foto delle scorse edizioni)

Domenica 26 settembre arriva la 6° edizione del Mucrone Fun Trail. 13km di percorso con un dislivello 900+ 250- con 4 beer stop e per ogni birra bevuta verranno tolti 10 minuti sul tempo finale. Altro sconto di 10 minuti per chi corre in costume.

Nell’ambito dei “Mucrone Days - Climbing, Running & fun”, l’evento prevede il ritrovo presso il piazzale delle Funivie Oropa dalle 7.30 alle 9 con partenza della gara alle 10. Il pranzo libero per tutti (gratuito per i concorrenti) dalle 13.

Raggiunto il traguardo saranno calcolati i tempi ufficiali e verranno assegnati i premi previsti (classifica, gruppo più numeroso, miglior travestimento…). Prevista l'iscrizione entro il 24 settembre sul sito www.pietromicca.it. Il 25 settembre sarà possibile prenotarsi presso l’Accademia dello Sport o il giorno stesso della gara.