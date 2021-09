Regione, da lunedì tampone gratuito per cittadini esentati da vaccinazione: ecco i numeri in Piemonte dei vaccinati (Foto dalla pagina Facebook dell'ASL Biella)

Sono 18.233 le persone che hanno ricevuto il vaccino contro il Covid comunicate ieri all’Unità di Crisi della Regione Piemonte (dato delle ore 18). A 11.160 è stata somministrata la seconda dose.

Tra i vaccinati, in particolare, sono 2.599 i 12-15enni, 5.833 i 16-29enni, 3.153 i trentenni, 2.365 i quarantenni, 1.718 i cinquantenni, 809 i sessantenni, 413 i settantenni, 186 gli estremamente vulnerabili e 182 gli over80. Dall’inizio della campagna si è proceduto all’inoculazione di 5.544.116 dosi (di cui 2.504.906 come seconde), corrispondenti al 89% di 6.228.030 finora disponibili per il Piemonte. La percentuale è inferiore a quella di ieri perché comprende i nuovi caricamenti Pfizer.

Ieri il Presidente della Regione ha anticipato che da lunedì 6 settembre in Piemonte verrà data la possibilità di sottoporsi gratuitamente a un tampone a tutti i cittadini che hanno l’esenzione dalla vaccinazione e a coloro che sono in attesa dell’estensione della validità del Green Pass a 12 mesi, avendo contratto il Covid dopo aver fatto la prima dose di vaccino.