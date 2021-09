A Pollone successo per la presentazione del libro di Enzo Mersi FOTO

Ottimo riscontro di pubblico per uno dei tanti appuntamenti culturali organizzati dalla Pro Loco di Pollone in collaborazione con la Biblioteca, ieri sera venerdì 3 settembre. Nella cornice di piazza Delleani il protagonista della serata non si è sottratto alle domande del direttore di Newsbiella.it Mauro Benedetti, mostrandosi al pubblico con un volto diverso rispetto a quello che gli appassionati sportivi sono abituati a vedere: un Mersi capace di maturare 220 vittorie in carriera.

La sua prima esperienza letteraria, una collezione di poesie, è stata definita una raccolta di emozioni, frutto di un'ispirazione alimentata ogni giorno da tutto ciò che lo circonda. Dopo la prima parte della presentazione dove è stata ricostruita la vita fatta di sport, dedizione e sacrificio, si è passati ad analizzare i sentimenti di un ragazzo abituato a guardare la natura con gli occhi di un bambino, vale a dire con lo stupore e l’ammirazione per la natura che ci circonda quasi ad ispirarsi alla frase del poeta Alphonse Daudet: “I poeti sono coloro che vedono ancora il mondo con gli occhi di un bambino”.

Durante la presentazione del libro sono state lette alcune poesie dalla bravissima Daniela Vittino che ha saputo interpretare, tra gli applausi, le poesie Acqua, Presenza, Osserva, Alpeggi e Stupendo. La serata ha messo in evidenza un Mersi riservato ma dotato di un’altissima sensibilità e attenzione per la natura, ambito sul quale ha voluto soffermarsi per sottolineare quanto sia importante rispettarla per tutto ciò che ci dona. Dall'intervista è emerso come natura, montagna, ricordi di persone importanti, siano stati il filo conduttore che lo ha portato a scrivere le sue emozioni concentrate nelle poesie contenute all’interno del suo libro.

Adriano Giaretta della Pro Loco di Pollone ha dichiarato: “È stata una serata magnifica e posso tranquillamente affermare che il paese non conosceva sotto questa veste l’atleta Enzo Mersi, è stata una lieta sorpresa vederlo come poeta e fotografo. Ieri sera ha espresso dei pareri e contenuti che mi hanno lasciato a bocca aperta.”