Incidente a Vercelli, dove una donna di 74 anni è arrivata in ospedale in codice rosso, dopo essere stata investita da una vettura. Al momento le informazioni sono frammentarie: il personale del 118, intervenuto per i soccorsi, ha trasportato la donna al Pronto soccorso dell'ospedale Sant'Andrea in gravi condizioni.

Il fatto è avvenuto nel pomeriggio di ieri: sul posto i mezzi di soccorso e il personale delle forze dell'ordine per gli accertamenti di rito.