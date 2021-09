Perde il controllo dell’auto, sfonda un muro e si scontra contro un mezzo in sosta

Grosso spavento per un biellese alla guida. Nel tardo pomeriggio di ieri, 3 settembre, un automobilista ha perso il controllo del proprio mezzo per cause da accertare ed è finito fuori strada sfondando prima un muretto poi andando a sbattere contro un’auto in sosta nel parcheggio di una ditta locata a pochi passi dalla carreggiata.

L’incidente è avvenuto lungo la Superstrada, nel tratto di Valdengo, in direzione di Biella. I militari di Vigliano sono giunti sul posto per i rilievi del caso: fortunatamente nessuno, compreso il conducente, ha riportato lesioni ma si sono registrati solo lievi danni ai mezzi coinvolti.