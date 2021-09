Paga il conto ma la banconota è falsa: finisce nei guai un 33enne

Nella giornata di ieri, 3 settembre, i militari della Stazione di Vigliano Biellese hanno denunciato per spendita di monete false ricevute in buona fede un cittadino rumeno di 33 anni poiché, dopo aver consumato in tarda serata all’interno di un pub del paese, ha esibito una banconota da 50 euro per pagare il conto.

Il titolare del locale si è insospettito e ha richiesto l’intervento dei Carabinieri che, giunti sul posto, hanno accertato la falsità della banconota in oggetto, poi sequestrata. L’uomo ha spiegato di averla ricevuta da un’altra persona dopo una vendita di articoli su internet.