Anziana si allontana da casa a piedi, il marito si preoccupa e lancia l’allarme

Momenti di preoccupazione in Valle Cervo. Nel pomeriggio di ieri, un uomo ha segnalato al 112 che la moglie di 73 anni, ipovedente, si era allontanata a piedi da casa a sua insaputa e non riusciva più a trovarla.

Spaventato, aveva chiesto anche al vicinato ma nessuno l’aveva notata. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri di Occhieppo Superiore, insieme ai Vigili del Fuoco, ma poco dopo la donna è stata ritrovata dal genero in una strada scoscesa, non lontana da casa. I sanitari del 118 hanno poi constatato che l’anziana era in buona salute. Solo un grosso spavento per il marito e i famigliari, risolto tutto in breve tempo e senza gravi conseguenze.