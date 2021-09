Ripartenza della scuola con test salivari e tamponi per gli studenti dai sei anni VIDEO

L’attuazione del piano Scuola sicura e il potenziamento del trasporto degli studenti sono le misure messe a punto dalla Regione Piemonte per la partenza in sicurezza del nuovo anno scolastico. A illustrarle nel corso di una videoconferenza stampa sono stati il Presidente della Regione Alberto Cirio e gli Assessori alla Sanità Luigi Icardi, all’Istruzione la biellese Elena Chiorino e ai Trasporti Marco Gabusi, insieme al Commissario dell'area Giuridico-amministrativa dell'Unità di Crisi. Presenti anche il Direttore dell’Ufficio scolastico regionale, esponenti delle organizzazioni sindacali della scuola, il Consulente strategico Covid e una rappresentanza del Gruppo di epidemiologi della Regione.

Tra le grandi novità, come previsto dal Governo, c'è l'introduzione dei test salivari per gli allievi delle elementari e dei tamponi o test per quelli di prima media. L'anno passato il progetto <Scuola sicura> coinvolgeva solo i ragazzi a partire dalla seconda media.

In particolare, il Piano prevede, dal 6 al 19 settembre la possibilità per gli studenti dai 6 ai 19 anni, il personale scolastico e della formazione professionale (docente e non docente), gli autisti e i controllori del trasporto scolastico locale di sottoporsi gratuitamente ad un tampone antigenico rapido o molecolare negli hotspot che saranno riportati dal 6 settembre sul sito della Regione Piemonte.

Non solo: A partire da fine settembre invece verranno avviati dei programmi di screening gratuiti su base volontaria: per le scuole primarie (con un test salivare effettuato a scuola ogni 15 giorni) per le scuole medie (con un tampone o un test salivare da effettuare settimanalmente sul 25% di ogni classe aderente presso un hotspot) per il personale docente e non docente delle scuole statali e paritarie di ogni ordine e grado e della formazione professionale (con un test ogni 15 giorni presso un hotspot).

Il Piano Scuola sicura 2021-2022, validato dal gruppo di epidemiologi della Regione, intende favorire il mantenimento della didattica in presenza. Per ottenere questo risultato si vuole fare in modo che entro metà settembre gli studenti dai 12 ai 19 anni siano vaccinati almeno con la prima dose e che sia completata la vaccinazione del personale scolastico. Per l’assessore all’Istruzione della Regione Piemonte grazie a questo progetto, ampliato e potenziato nella sua organizzazione, si potrà garantire una “ripartenza pulita" e una continuità delle attività per tutto il mondo della scuola.

Nel corso della conferenza si è parlato anche di trasporti. Con il ritorno in classe al 100% e la presenza sui mezzi all'80%, a Biella saranno attivate 315 corse aggiuntive.