Il biellese in bicicletta: Il Monte Casto, un percorso di EGB Team per i più esperti

Si parte dalla frazione di Colma, al confine tra il Comune di Biella e quello di Andorno Micca, per immettersi su un bel sentiero che, quasi tutto in piano, ti fa attraversare antichi boschi di castagni e faggi sino alla località “il Quadretto”. Da qui, tra piccoli tratti di asfalto e lunghi sentieri purtroppo poco segnalati si raggiunge il tracciato del Casto inferiore e, mantenendo sempre la sinistra, il Pratetto.

Un posto incantevole dove vale la pena fermarsi un momento per ammirare la magnifica balconata sulla Valle Cervo e Oasi Zegna.

Da qui, si inizia la lunga discesa verso la Colma, su un single trail a lato del piccolo parcheggio, che inizia un po' in sordina per rivelarsi poi decisamente tecnico sia in discesa che nelle corte ma ripide salite. Ad aumentare la difficoltà ci si mette anche un fondo ricco di ostacoli naturali: tonchi da saltare, radici e sassi da interpretare sperando che un buon equilibrio e un’attenzione particolarmente desta e pronta ti aiuti a stare in sella. Un percorso, quasi sempre in contro pendenza, che sicuramente ti fa aumentare il livello di adrenalina ma che alla fine ti lascia più che soddisfatto e orgoglioso delle tue capacità di biker competente.

Attraverso altri sentieri immersi in questi boschi senza fine si fa ritorno alla Colma ma non è ancora finita! Si può scendere anche sino a Vaglio, pedalando sulla mitica “Rondolina”, altro sentiero tecnico che conclude in bellezza questo particolare giro ad anello.

Lunghezza: Km. 24

Dislivello: 700 mt

Difficoltà: Tecnico - BC+/BC+