Reddito di cittadinanza, il comune di Biella stringe le maglie

Il Comune di Biella è al lavoro per istituire un nucleo di controllo per verificare che i richiedenti del reddito di cittadinanza abbiano i requisiti per poterlo ottenere. Nel dettaglio, l'amministrazione Corradino ha messo in moto la macchina comunale per l'individuazione di un coordinatore della verifica del nucleo familiare, di un responsabile della verifica nucleo familiare e di un operatore della verifica del nucleo familiare, autorizzato ai collegamenti telematici necessari per attuare le verifiche, demandando al dirigente del Settore Servizi alla Persona l’individuazione dei referenti tra gli operatori sociali dell'equipe reddito di cittadinanza e tra gli operatori amministrativi dipendenti del Comune con accesso al servizio Isee dell'Inps, e di aggiornare la composizione dello stesso qualora variassero le figure.

Obiettivo, è dare il via a un “Piano di verifiche sostanziali e controlli anagrafici sulla composizione del nucleo familiare dichiarato ai fini Isee dai beneficiari del Reddito di cittadinanza”. <In questo momento – spiega l'assessore alle Politiche sociali Isabella Scaramuzzi – quando ci arriva una richiesta facciamo i controlli anagrafici di questa, poi si procede con un sorteggio e le verifiche successive le fa la Guardia di Finanza. Sono in pratica controlli a campione. Con questo nucleo che attiveremo, i controlli saranno sicuramente più precisi fin dal primo momento e lavoreremo anche in maniera più spedita>.

L'assessore sottolinea come la scelta dell'amministrazione faccia capo a un accordo approvato in Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta del 4 luglio 2019, che disciplina le modalità di effettuazione dei controlli sul possesso dei requisiti di residenza e soggiorno, sulla composizione del nucleo familiare ai fini Isee.