Dopo un anno di stop per Covid gli Alpini insieme per il raduno sezionale sulle montagne biellesi (foto delle scorse edizioni)

L’annuale pellegrinaggio della sezione ANA di Biella sui monti di Oropa riprende dopo un anno di assenza a causa della pandemia. Con qualche variante, tuttavia: la penultima domenica di luglio, da molti anni data designata sui calendari di casa degli Alpini, diventa quest’anno l’11 del mese di settembre.

Il programma prevede alle 9 il ritrovo di fronte all’albergo Savoia con partenza verso il Monte camino e il Pian della Ceva per la memoria e per l’affetto al santo patrono San Maurizio. Il momento più partecipato del pellegrinaggio sezionale sarà nel primo pomeriggio, alle 14.30, al lago del Mucrone, con l’alzabandiera e la Messa in suffragio delle penne nere, degli Amici degli Alpini e degli Aggregati “andati avanti”, con la presenza di Fanfara e Corale Alpina.