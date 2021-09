Bogiagreen in azione a Candelo, pulite le zone di scuole medie e Palazzetto Sport

“Come ogni venerdì, anche ieri i Bogiagreen si sono messi in azione a Candelo: questa volta in zona Scuole Medie e Palazzetto dello Sport. “Giovani, amministratori e volontari insieme per una città più bella e più pulita, ma non solo, anche con un messaggio forte: con il contributo e l'impegno di tutti, anche con piccole azioni, le cose possono migliorare davvero – spiega il sindaco Paolo Gelone sui social - Pensare positivo, anzi agire positivo non può che portare ulteriore positività: oltre ai tanti grazie, questa volta una signora ci ha rincorso per offrirci qualcosa di fresco da bere. Sono cose che fanno bene al cuore”.