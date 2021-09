Strona: 50 candeline per lo storico Bar della Capra

Una ricorrenza importante quella che si è festeggiata allo storico Bar della Capra a Strona. Sono passati 50 anni dal 1° Settembre 1971, data di apertura del locale, e ancora Roberto e Franca, i proprietari, hanno la stessa energia di quel giorno, mandando avanti uno dei punti di ritrovo più importanti per la popolazione Stronese. I festeggiamenti si sono svolti Domenica 29 Agosto e Renzo Cappio (conosciuto da tutti come 'il Renzino'') , in veste di amico e frequentatore del bar, ha contribuito ad allietare l’atmosfera con musica e canto.