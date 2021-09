TeamVolley, due nuovi colpi per coach Preziosa: ecco la coppia Loro Piana-Daffara

Una conferma e un gradito ritorno “a tempo pieno” in casacca biancoblù hanno fatto da corollario, mercoledì 1° settembre, al primo giorno di raduno dopo le vacanze estive. Il TeamVolley comincia a scaldare i motori in prospettiva della prossima stagione agonistica con la conferma Sofia Loro Piana (classe 2003, banda/opposto) e il rientro di Benni Daffara (classe 2001, palleggio).

Due frecce importanti nella faretra di coach Fabrizio Preziosa. Loro Piana è un prodotto del vivaio, che lo scorso anno, a causa di un problema di salute, è stata costretta ad uno stop di oltre due mesi, mentre Daffara (che si è avvicinata al volley in quel di Gaglianico) all'inizio della passata stagione aveva deciso di dare priorità all'Università, anche se si è spesso allenata con le compagne della Serie C.

«Siamo contentissimi di riabbracciare Benni Daffara, una ragazza che nonostante gli impegni universitari ha sempre dimostrato grande disponibilità e impegno. Ora torna ad essere parte attiva del gruppo-squadra in Serie C e siamo sicuri che darà, come sempre, il massimo. Sarà importante sia sotto il profilo agonistico che per le sue doti umane, la sua simpatia è contagiosa e serve a tenere unito tutto lo spogliatoio. Per quanto riguarda Sofia Loro Piana, siamo altrettanto felici. Parliamo di una ragazza cresciuta da noi, sulla quale abbiamo riposto e continuiamo a riporre tantissime speranze, perché crediamo nelle sue doti, nella sua serietà e nell'impegno che mette in campo. In passato alcuni infortuni l'hanno penalizzata, ma siamo convinti che la prossima stagione potrebbe essere quella della definitiva consacrazione. Per noi è davvero una gran bella notizia sapere di poter contare ancora su queste due atlete», è il commento del direttore sportivo Marco Motto.

«Sono molto contenta di questa conferma, e sono carica per questa nuova stagione - afferma Benni Daffara -. Non vedo l'ora di ripartire con gli allenamenti e di ritrovare le mie compagne per ricreare il clima spogliatoio che tanto ci è mancato durante la pandemia. La speranza è quella di poter disputare una stagione normale dopo due anni molto particolari come quelli che abbiamo vissuto a causa del Covid». Anche Sofia Loro Piana auspica un progressivo ritorno alla normalità: «La speranza è quella di riuscire a vivere una stagione normale, senza interruzioni. Le ultime due sono state davvero complicate, perché faticavamo a prendere il ritmo e quando sembrava che ci fossimo riuscite, bisognava fermarsi di nuovo. L'altro desiderio è quello di ricreare il nostro bel gruppo-squadra e di tornare a divertirci tutte insieme e di stare bene in palestra».

La soddisfazione è palpabile anche nelle parole di coach Fabrizio Preziosa: «Quello di Daffara è un rientro importante dopo l'anno di inattività, un periodo in cuo la ragazza si è comunque allenata con noi. È un'atleta che dà tanto alla squadra sotto l'aspetto emotivo e agonistico ed è il perfetto complemento nel reparto dei palleggiatori. Recupero molto importante anche quello di Loro Piana: l'anno scorso ci è praticamente mancata per tutta la stagione e l'assenza si è sentita in quanto è una ragazza che ci dà grande equilibrio potendo giocare nel duplice ruolo sia in zona 4 che zona 2, rendendosi utile in tutti i fondamentali. L'obiettivo è restituirle continuità in questa stagione per fare in modo che possa compiere un salto di qualità e sviluppare le potenzialità finora ancora inespresse».