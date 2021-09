Saccà nel Lions Charity Golf Championship, questo il programma del weekend tra diamanti e solidarietà

Sabato al Gc Cavaglià si è giocata la tappa del Lions Charity Golf Championship (18 buche, Stableford, 3 categorie) circuito benefico sempre molto sentito nel nostro club che ogni anno si prefigge un grande obiettivo di solidarietà, cioè raccogliere fondi per l’assegnazione gratuita ad un non vedente di un cane guida addestrato presso il “Servizio Cani Guida Lions” di Limbiate (www.caniguidalions.it.). Iniziato nel 2011 con tre tappe, si è sviluppato fino a definire un calendario di quasi una decina di date, tra marzo e ottobre. Durante la premiazione sono intervenuti i rappresentanti dei Lions Club di Santhià e Candia.

Premiati. 1a categoria: 1° Lordo Rudy Saccà Cavaglia' 32, 1° Netto Maurizio Prina Cavaglia' 35, 2° Netto Filippo Fornera Cavaglia' 33. 2acategoria: 1° Netto Patrizio Ubezio Cavaglia' 40, 2° Netto Lorenzo Paravella Cavaglia' 38. 3acategoria: 1° Netto Cristiano Bongianino Cavaglia' 44, 2° Netto Valter Vignocchi Biella Betulle 42. 1° Ladies Giuseppina Brignoli Cavaglia' 38. 1° Seniores Pierangelo Tarizzo Biella Betulle 39. 1° Lions G.Luca Martinengo Settimo. 1° Uilg Franco Ferrari Serra. Domenica il Gc Cavaglià ha ospitato la Piccaia Golf Cup (18 buche, Stableford, 2 categorie) tappa del circuito che premia i migliori con le opere di Giorgio Piccaia, artista-golfista di Agrate Conturbia. Premiati. 1a categoria: 1° Lordo Massimo Stesina Cavaglia' 34, 1° Netto Giorgio Andrigo Cavaglia' 37, 2° Netto Andrea Carrera Cavaglia' 37. 2acategoria: 1° Netto Giulio Piacco Cavaglia' 42, 2° Netto Andrea Zucchetti Crema 39. 1° Ladies Antonella Perona Cavaglia' 38. 1° Seniores Osvaldo Boschetto Settimo 37.

Il mese di settembre al Gc Cavaglià si inaugura con un importante doppio appuntamento tra solidarietà e premi di prestigio. Sabato farà tappa la Chiusano Golf Cup by Federgolf Piemonte (18 buche Stableford 3 categorie) circuito che da quest’anno ha come charity partner la Fondazione Piemontese per Ricerca sul Cancro per sensibilizzare ed unire il discorso agonistico ludico a quello dell'impegno sociale legato ai temi della salute. Domenica in palio diamanti e addirittura un auto Lotus Elise 240 Sport Final Edition (per chi farà hole in one, salvo preiscrizione e con posti limitati) nel Royal Diamond The Privileged Tour (18 buche Stableford 3 categorie) gara che fa parte del circuito Wagc Tour. Info e iscrizioni 0161/966771 - segreteria@golfclubcavaglia.it, alla fine di entrambe le gare dopo la premiazione seguirà rinfresco.