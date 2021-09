Biella Motor Team, a Brescia e Torino con fiducia

Con il mese di settembre ricominciano anche le competizioni e la scuderia Biella Motor Team come sempre è in prima fila, presente sia al 1000 Miglia di Brescia, prova del Campionato italiano, che al Città di Torino, uno dei rally più conosciuti ed apprezzati del calendario piemontese. Il Rally 1000 Miglia prenderà il via nel pomeriggio di venerdì 3 settembre dalla Fiera di Brescia per la disputa di una prova spettacolo a Botticino prima del riordino notturno.

Nella giornata di sabato 4 si correranno le restanti prove speciali, sei, prima dell’arrivo all’ora dell’aperitivo, a Brescia. Con il numero 128 il sodalizio guidato da Mattia Vescovo schiera la Ford Fiesta di Matteo Ceriali, torinese di Giaveno, e del biellese Luca Ferraris che cercheranno, ancora una volta, di farsi largo nella combattuta classe R1. Invece nella gara valida per la Coppa di zona, che segue il rally maggiore, ci sarà il navigatore Andrea Viola affiancato al pilota Federico Crepaldi: la loro Renault Clio RS di classe N3 ha il numero 245. Gli altri piloti e navigatori della scuderia, invece, guardano al Città di Torino che si svolgerà sabato 4 con partenza ed arrivo a Pianezza, composto da sei prove speciali.

La prima a partire è la navigatrice Martina Decadenti: assieme al valdostano Hervè Milliery lotterà in classe R2B con una Peugeot 208. Il loro numero di gara è il 44. Con l’80, invece, nell’affollata classe N3 cercheranno di farsi spazio William Valetti e Vanessa Lai che si affidano a una “classica” Renault Clio RS. Il numero 94 è invece stato assegnato alla Peugeot 106 Rallye di classe A6 sulla quale Alessandro Rappoldi detterà le note al pilota Giorgio Costa Salute. In classe RSTB Plus 1.4 invece troviamo Alessandro Paiola e Fabrizio Zanon che si affidano ad una Fiat Grande Punto, il loro numero di gara è il 98. Subito dietro di loro prenderanno il via, iscritti in classe RS 2.0, Daniele Alessandro ed Eraldo Botto che hanno scelto una Renault Clio RS.

Il 130 è il numero assegnato alla Renault Twingo di Anna Di Massa e Riccardo Mosca che sono iscritti in classe RS 1.6. Quattro numeri dopo partiranno, con una Fiat Seicento Sporting di classe A0, Samuele Pochettino e Davide Pochettino. Nel rally riservato alle auto storiche, che partiranno in coda alle moderne, ci saranno il navigatore Massimo Soffritti (che leggerà le note a Claudio Azzari sulla Porsche 911 SC iscritta con il numero 218) e l’equipaggio formato da Michele Griffa e Lorenzo Griffa. Saranno in gara con una Renault 5 GT Turbo che avrà il numero 223. Al via anche Alberto Corsi e Stefano Tiraboschi, la loro Autobianchi A112 Abarth ha il numero 236.