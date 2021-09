Rock Restitution: The Bowman in concerto per sostenere la campagna di vaccinazioni in Africa a sud del Sahara

“Rock Restitution” è il concerto realizzato a sostegno della campagna di vaccinazioni condotta da Medici con l'Africa Cuamm Piemonte in 8 paesi dell'Africa a sud del Sahara.



L'evento si terrà sabato 4 settembre presso il campo "Speranza" di Cossato, in via Paruzza (angolo via Acquadro, frazione Masseria). Al centro della manifestazione ci sarà la musica del gruppo alternative-rock biellese The Bowman che, per l'occasione, presenterà i brani inediti contenuti nel disco prossimo all'uscita.



Con le offerte libere raccolte in questa occasione, il gruppo Cuamm Piemonte supporterà i servizi sanitari che, già fragili prima della pandemia, rischiano ora di crollare. L’obiettivo dell'associazione è quello di garantire la continuità delle cure, a partire da mamme e bambini.



L'apertura dei cancelli sarà alle ore 20; il concerto inizierà alle 21,30.

Sarà disponibile un servizio ristoro. L'entrata sarà ad offerta libera.



L'evento si svolgerà seguendo le normative anti-covid vigenti.



Evento Facebook: https://fb.me/e/40vbjPeSv