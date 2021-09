Italia Viva lancia l'Sos per la sanità e fa appello al sindaco di Biella Corradino perchè intervenga

Dal budget di 4 milioni da parte della Regione, al cambio di direttore generale, ai ritardi dal bando di cardiologia, i coordinatori di Italia Viva Paola Rainero e Vittorio Barazzotto chiedono al Presidente della conferenza dei sindaci della sanità, il sindaco Claudio Corradino, di attivarsi: <affinchè le difficoltà che l‘ospedale già deve affrontare a causa della pandemia non indeboliscano ulteriormente, per problematiche interne, i servizi di una struttura riconosciuta per l'alta professionalità del personale medico e infermieristico, a scapito della salute dei cittadini>.

A rendere più critica la situazione, secondo i coordinatori di Italia Viva, è anche il fatto che alcuni medici avrebbero abbandonato e voci che si rincorrono sempre più frequentemente sulle dimissioni di altre figure di primo che indebolirebbero ulteriormente la struttura sanitaria.

A questo proposito, Italia Viva ha dato mandato ai suoi consiglieri comunali di sollecitare i rispettivi sindaci affinché si facciano promotori di un incontro con i vertici dell'Asl per avere ampie rassicurazioni al riguardo e <soprattutto spighino e illustrino quali sono le strategie e i sacrifici che dobbiamo subire dalla Regione>.