Wool Experience, a Miagliano “Il Devoto Cammino dei Sacri Monti”

Per il programma di Amici della lana il 5 settembre alle 17 si propone a Miagliano una Passeggiata con l’autore, con la guida turistica Maria Laura Delpiano e con l’autore e giornalista Franco Grosso incentrato sul suo ultimo libro: Il Devoto Cammino dei Sacri Monti, dal Piemonte alla Lombardia, scritto con Renata Lodari, già presidente dei Sacri Monti piemontesi, uscito a fine 2020.

Grosso ha percorso e raccontato nel volume i 700 km che uniscono i nove Sacri Monti e Lodari ha presentato la loro storia e descritto tutte le 161 cappelle esistenti.

Il Devoto Cammino è certamente, al mondo, il cammino che tocca il maggior numero di siti Unesco: i Sacri Monti, le aree archeo-palafitticole di Arona e di Viverone, le Residenze Sabaude di Torino, il paesaggio vitivinicolo di Langhe-Roero e Monferrato e la città di Ivrea. Il percorso unisce diversi cammini esistenti come il Cammino di San Carlo, il Cammino di San Bernardo tra il Sempione e Novara, la Superga-Crea e il Cammino Eusebiano. Ma è sicuramente il paesaggio a caratterizzare lo straordinario percorso del Devoto Cammino, dai laghi piemontesi e lombardi alla pianura, dall’anfiteatro morenico d’Ivrea alle grandi città come Torino, Vercelli, Novara, Varese e Como e dalle colline del Monferrato all’archeologia industriale biellese.

Franco Grosso è autore di una diversi volumi e ha scritto oltre 500 articoli su giornali e riviste. Di mestiere costruisce castelli in aria, ma ogni tanto ne tira giù qualcuno. E’ un creativo pubblicitario, titolare di uno studio di promozione territoriale. Vive e lavora a Mosso, comune di Valdilana, in provincia di Biella. Disegna tavole panoramiche, tiene corsi e docenze in centri di formazione, scuole e università. E’ vice-presidente nazionale della Rete dei Cammini, ideatore e promotore del Cammino di San Carlo, membro del Comitato Strategico di Alto Piemonte Turismo.

Con Maria Laura Delpiano, guida turistica ed escursionistica si percorreranno alcuni sentieri nel verde e si instaurerà una chiacchierata che porterà a scoprire le bellezze del paesaggio e le caratteristiche del territorio, dalle 17 con partenza al Lanificio Botto.

Si consigliano abbigliamento e calzature comode. Per informazioni e prenotazioni: (Whatsapp) 320 0982237, amicidellalana@gmail.com .

La Rete Museale Biellese con il sito del Lanificio Botto e villaggio operaio è aperta in orario 14.30-18.30 fino al 26 settembre. I nostri programmi avverranno nel rispetto delle normative vigenti.

