Regioni d’Europa a Biella il 10-11 e 12 settembre, cibo e artigianato dai Continenti

Regioni d’Europa arriva a Biella!

È tutto pronto per il primo weekend all’insegna di cibo e artigianato da tutto il Continente. Venerdì 10 settembre, dopo una lunga attesa dovuta all’emergenza sanitaria, fa ufficialmente ritorno l’evento di Regioni d’Europa. Il taglio del nastro è previsto alle 9 e si continuerà fino a domenica 12 settembre alle 23.

Per tre giorni, le botteghe riempiranno i Giardini Zumaglini e Corso Matteotti. Centinaia di metri quadrati in cui troveranno spazio oltre 80 espositori di prodotti enogastronomici, street food, tè e infusi, ma anche artigianato, bigiotteria, tessuti, incensi, prodotti per la casa, cosmetici, per un tour europeo davvero sorprendente.

Come raggiungere Regioni d’Europa

Regioni d’Europa a Biella sarà ai Giardini Zumaglini e in Corso Matteotti, I Giardini Zumaglini distano solo 20 minuti a piedi o 8 minuti di autobus (370/390) dalla stazione di piazza San Paolo di Vienna. Per chi arriva in auto, invece, l’area parcheggio dedicata all’evento sarà lungo Via Cernaia.

Le botteghe che si trovano nel Mercato

L’offerta di Regioni d’Europa sarà ricca e variegata. Solo per fare qualche esempio, i visitatori troveranno pezzi di abbigliamento e arredamento per la casa, accessori, cappelli, fiori, prodotti all’aloe e cosmesi a base di aloe, tè e infusi, spezie, materiale tecnico montagna, pelletteria, e poi la focaccia tipica genovese, salumi piemontesi, churros spagnoli, brezel tedeschi, macarons francesi, vino in quantità. E tantissimo altro.

Un’occasione per visitare Biella

Regioni d’Europa è anche un’occasione per visitare Biella, che nell’ottobre del 2019 è diventata città creativa UNESCO. Dopo esser diventata città Capitale dell’arte moderna (Cittadellarte-Fondazione Pistoletto), nel 2016 si era invece confermata Capitale della Lana.

Regioni d’Europa è organizzato da Promo.Ter, APECA e Confcommercio Milano, Lodi e Monza Brianza.

