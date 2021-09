Dal Nord Ovest – Schianto terribile tra auto, estratto un ferito dall'abitacolo

Attimi di paura ieri pomeriggio a Paruzzaro per un incidente stradale avvenuto sulla via per Borgomanero. A rimanere coinvolti nello spaventoso scontro due autovetture. Sul posto i Vigili del Fuoco che, insieme al 118, ha provveduto a estrarre l'infortunato. Presenti anche i Carabinieri e la Polizia Stradale.