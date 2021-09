A Biella stop alla vendita di alcolici e prodotti “pronto consumo” nelle ore notturne

Dall'1 alle 6 da domenica a giovedì, e dalle 3 alle 6 nei giorni di venerdì e sabato: <E' vietata la vendita, anche per asporto, e la somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, come pure la vendita da parte degli esercizi del settore alimentare o misto, delle attività artigianali di produzione e vendita di prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato e di erogazione di alimenti e bevande attraverso distributori automatici>.

Dove? Nel quadrilatero via Repubblica, via Galileo Galilei, viale Cesare Battisti, via Cerino Zegna, via Pietro Micca, Piazza La Marmora, via Mazzini e viale Matteotti. E' quanto è scritto nell'ordinanza firmata dal sindaco Claudio Corradino che entra in vigore da questa sera fino al 30 settembre.

I motivi dell’ordinanza sono spiegati dal sindaco Claudio Corradino: “Riceviamo, da tempo, innumerevoli segnalazioni da parte dei cittadini di comportamenti di disturbo alla quiete pubblica nel cuore della notte. Questo provvedimento è un compromesso, che consente comunque ai locali di lavorare, ma al contempo di rispettare il riposo dei cittadini nelle ore notturne. L’area è stata circoscritta in base alle numerose segnalazioni ricevute. Dopo questo mese valuteremo se proseguire o interrompere il provvedimento”.

L’inosservanza dell’ordinanza sarà punita con sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500 a 5.000 euro.