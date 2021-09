In moto fuoristrada precipita a terra tra Pratetto e Trabbia. Professionale intervento del Soccorso Alpino

Intervento del Soccorso Alpino per un motociclista ferito

Terminato poco fa, dopo le 20, l'intervento del Soccorso Alpino per recuperare un fuoristradista in moto che sul sentiero di Pratetto verso Trabbia è caduto procurandosi diverse escoriazioni, ematomi e una probabile frattura al femore.

Gli operatori, raggiunto l'uomo, lo hanno immobilizzato sulla barella e dopo averlo assicurato al verricello dell'elicottero in appoggio, hanno coadiuvato le operazioni di recupero per il trasporto al CTO di Torino. Al momento non sono note le generalità del motociclista né la sua esatta prognosi.

Seguiranno aggiornamenti