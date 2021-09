Aib biellese in Calabria: "Il giorno sembrava notte, tanto era il fumo che c'era in certi momenti"

<Mi hanno chiamato alle 17 e alle 19 sono partito – racconta Christian Teagno di 42 anni, volontario Aib da quando ne ha 18 - . Avevo dato la mia disponibilità e quella settimana ero in ferie>. Christian opera nella squadra di Sala. E se ne avesse la possibilità partirebbe subito per un'altra destinazione. Come volontario ha dato il suo prezioso contributo in Calabria dall' 8 al 15 agosto, assieme ad altri colleghi di Azoglio, Torino e Cuneo.

<E' stata un'esperienza bellissima anche se molto impegnativa – racconta Christian - . Abbiamo dormito in un piccolo comune che si chiama Rende, dove l'aria era molto pesante e faceva caldissimo, e abbiamo spento un incendio sulla Sila, nel comune di Longobucco, in una zona che si chiama Macchia della Giumenta, bellissima tra l'altro. Era divampato proprio l'8 e noi l'abbiamo spento completamente sabato 14. Siamo contenti perchè ce l'abbiamo fatta entro la settimana che eravamo prefissati>. Christian e compagni erano quasi decisi a non partire se non ce l'avessero fatta.

Le condizioni in cui operavano era davvero difficili. <Ho visto solo altre 2 situazioni simili – continua il volontario - . Una a Serravalle e un'altra nel torinese. A fare la differenza era il caldo. In Calabria arrivavamo a bere 4 litri di acqua durante le operazioni che duravano dalle 7,15 alle 19,30. Alla fine bevevi talmente tanto che il gusto dell'acqua era addirittura fastidioso. In certi momenti le fiamme erano davvero impressionanti e il fumo era talmente denso che alle 14,30 sembrava di essere in piena notte>.

La soddisfazione però è tanta. <Abbiamo lavorato in collaborazione con l'associazione Calabria Verde e i carabinieri forestali della zona. Ci sono stati attimi di sconforto all'inizio, perchè lavoravamo in maniera completamente diversa e sembrava di non riuscire a spegnere nulla. Poi siamo riusciti a trovare un modo di lavorare ideale e ce l'abbiamo fatta. Non avevamo nemmeno ponti radio e i telefoni non prendevano. Lavoravamo divisi in equipaggi di 4 persone e ci davamo appuntamento ogni ora e per comunicare urlavamo. Con noi c'era anche una donna alla sua prima esperienza che è stata bravissima>.

Non sono mancati i riconoscimenti. <La gente del posto l'ultimo giorno ci ha fermati per farci assaggiare i loro formaggi e i loro salumi – conclude Christian – e all'aeroporto a Lamezia Terme ci hanno offerto il caffè e non ci hanno nemmeno pesato i bagagli in segno di riconoscimento. Ci ha fatto piacere, vuol dire che abbiamo fatto il nostro lavoro>.