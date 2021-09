“Dobbiamo combattere lo spaccio”, deciso, il sindaco Claudio Corradino, a seguito dei recenti fatti di cronaca

Ormai da tempo, frequentatori e residenti della zona denunciavano un <cattivo giro> al Parco della Rovere. Appena qualche giorno fa un uomo ha prestato resistenza a pubblico ufficiale ed è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Ne è seguita una riunione in Prefettura.

<Il problema – spiega il sindaco Claudio Corradino – è che non basta tagliare una siepe e delle piante come peraltro faremo il prima possibile. Serve un progetto importante>. Nei giorni scorsi il primo cittadino ha anche fatto un sopralluogo nella zona in questione, in compagnia del consigliere Giovanni Dantonia. <E' un ex carabiniere – spiega Corradino – e volevo che si rendesse conto della situazione, che a detta di molti è anche davvero imbarazzante e non va bene. Gli ho chiesto consiglio e interverremo>.

Secondo quanto è emerso dal tavolo prefettizio, e a seguito del sopralluogo, per prima cosa, quel punto della città diventerà <sorvegliato speciale>. Sia forze dell'ordine che i vigili, aumenteranno i passaggi nella zona in questione, diventata zona di spaccio non solo di notte ma anche nelle ore del giorno. Ma non solo.

<Assieme alla Prefettura – continua il prima cittadino -, in quel punto della città implementeremo la videosorveglianza come avevo già anche annunciato. Ci stiamo interessando a un bando per reperire i fondi. E poi vedremo se recintare la zona, che potrebbe essere chiusa di notte con un lucchetto>.