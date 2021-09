Biella, due giovani lanciano pietre contro un'auto in sosta e la Polizia li scopre (foto di repertorio)

Nella normale attività di controllo del territorio da parte della Polizia di Stato, gli agenti della Squadra Volante hanno notato in via dei Tigli due ragazzi intenti a lanciare pietre contro un’autovettura in sosta.

Alla vista della volante i due ragazzi hanno tentato di allontanarsi dall’auto a piedi ma sono stati subito raggiunti e fermati. Identificati dagli operatori intervenuti i due minorenni del 2005 e 2006 sono stati accompagnati presso gli Uffici della locale Questura per poi essere affidati ai genitori. I due minori sono poi stati deferiti presso il Tribunale dei minori di Torino per danneggiamento.