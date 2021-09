"Questa è un’emergenza", lo sfogo dei docenti del Liceo Sella

Dopo i ragazzi a prendere la parola adesso sulla situazione del Liceo Sella chiuso per la presenza di amianto rilevata dopo le bombe d'acqua di luglio, sono i professori. I docenti della scuola hanno preparato una lettera rivolta alle istituzioni, in cui scongiurano un ritorno alla Dad.

<A oggi - scrivono in una lettera -, le aule che ci sono state assegnate, pronte per l’inizio dell’anno scolastico, sono 21: si tratta di spazi presenti a Città Studi, in parte nella palazzina universitaria, in parte nell’Iti , in parte messi a disposizione dall’Ufficio scolastico territoriale. Intorno alla metà di ottobre dovrebbero essere pronte altre 15 aule, messe a disposizione dal Comune nella Ludoteca del Villaggio La Marmora>. La scuola di aule ne ha però 49. Che ne sarà, quindi, all’inizio dell’anno scolastico, di 28 classi, ossia di circa 650 studenti? E in ogni caso, da metà ottobre in poi, di 13 classi, ossia di circa 300 studenti? Queste le domande che si fanno gli insegnanti.

<Sono attivi tavoli istituzionali alla ricerca di aule sostitutive - scrivono ,- ma l’inizio dell’anno scolastico è alle porte e una delle ipotesi che è emersa è quella di utilizzare di nuovo la didattica a distanza>. Questa, secondo i docenti del Liceo Sella, e in accordo con il preside, non è una vera soluzione. <La didattica a distanza- proseguono - che abbiamo sperimentato quotidianamente per un anno e mezzo, ha mostrato i suoi limiti: non raggiunge davvero tutti, non è sempre efficace, ha controindicazioni rilevanti che si ripercuotono sulla salute degli studenti e degli insegnanti. Quella di un edificio scolastico totalmente inagibile per mesi è un’emergenza assoluta, e come tale va trattata: con molto lavoro, molta collaborazione, molta determinazione. Noi siamo disposti a mettercela tutta. Ci aspettiamo che anche le istituzioni facciano la loro parte, praticando tutte le strade possibili che nelle emergenze devono essere praticate, tutte quelle che possano permettere a studenti e docenti di tornare a “fare scuola”, in modo idoneo, sicuro, efficace>.