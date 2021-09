Matrimonio in carrozza a Biella

Maurizio Aimino e Camilla Cassina hanno scelto di pronunciare il fatidico <sì> a Biella con una cerimonia degna di una favola che sognano quasi tutte le bambine. La sposa è infatti arrivata dallo sposo a bordo di una carrozza che ha attraversato la città, partendo da via per Candelo, proseguendo verso il centro, fermandosi ai giardini Zumaglini, per poi arrivare a Pavignano. Inutile dire che lungo il tragitto non sono mancati curiosi e non sono stati risparmiati gli scatti da parte di chi ha assistito alla scena <da mille e una notte>.