A Sala Biellese quattro passi nella storia… della Resistenza in notturna

Viaggio nella storia a Sala Biellese grazie al Museo Itinerante della Resistenza organizzato da La Casa della Resistenza. Appuntamento sabato 4 settembre alle 20.30 in via Rivetti per un escursione notturna lungo il percorso di 3.3km per un percorso atto a rivivere la storia della Resistenza molto sentita in paese.

13 pannelli a raccontare, tra i tanti eventi, di Radio Libertà, della Costituzione, della Battaglia di Sala, dell’Eccidio di Santhià e quello di piazza Martiri. Iscrizione obbligatoria, per informazioni e prenotazioni telefonare dopo le 19 al 340 968 7191 oppure via email museoresistenzasala@gmail.com.