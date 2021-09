A Oropa è in partenza il trenino, sarà di legno e a disposizione dei più piccoli

I soci e volontari dell'ASD Oropa Outdoor hanno realizzato un simpatico trenino in legno per permettere ai bambini di usufruire gratuitamente nella Conca d'Oropa di un intrattenimento ludico.

“Un grazie particolare a Biella Legno dei F.lli Prato che hanno fornito parte del materiale necessario alla realizzazione – spiegano - Ci sono volute oltre 100 ore di lavoro per realizzare in modo artigianale questo gioco. Domenica 12 settembre verrà ufficialmente messo a disposizione di tutti. E' facilmente trovabile nel grande piazzale Busancano, dietro la Basilica nuova. Un'occasione in più per una visita ad Oropa, dove poter pregare la Madonna appena incoronata, fare una bella passeggiata, far provare i mini quad e hoverboar in una bella lezione di scuola guida, oppure fare i percorsi sempre avvincenti del Parco avventura. Per i più grandi a disposizione anche 4 nuove moutain bike a pedalata assistita”.