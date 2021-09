Castelletto Cervo, il sindaco Renzo Selva si ricandida

Il sindaco di Castelletto Cervo, Renzo Selva, si ricandida.

Alle elezioni amministrative del 3-4 ottobre il primo cittadino uscente si presenta per il terzo mandato consecutivo (il quarto con la legislatura 1997-2001), con la lista “Il Comune la casa dei cittadini”, una squadra completamente rinnovata che costituisce un mix tra persone con esperienza da consigliere comunale come Alberto Gallotto, Salvatore Antonio Fantini e Roberto La Barbera, e gente alla prima esperienza come Manuel Martinello, Enrico Fasano, Elisa Natalini, Rosita Magagna, Susanna Venturini, Giuseppe, Bonfà, Matteo Corda.

“Un gruppo nuovo di cittadini che hanno voglia di impegnarsi, – presenta il suo gruppo il sindaco Selva – che mi hanno convinto a ricandidarmi per cercare di portare a termine il ponte sul torrente Cervo, l'opera più importante di sempre per il nostro paese. Abbiamo fatto la progettazione, abbiamo chiesto alla Regione Piemonte di inserire l'opera nel Recovery Fund, proposta che è stata accettata, ed ora attendiamo i fondi per la costruzione”.

“Un altro obiettivo da realizzare nei prossimi mesi, – continua Selva - è un grosso lavoro, già finanziato dallo Stato con 1,5 milioni di euro, di recupero urbano e sociale del cento abitato, nel tratto compreso tra la chiesa di San Tommaso ed il municipio, creando punti di incontro, locali per negozi e per la posta, e l'ambulatorio medico”.

Renzo Selva dice che è stato convinto perchè, infatti, inizialmente era titubante, come spiega il candidato consigliere Manuel Martinello: “Il sindaco si era preso un attimo di riflessione considerati i tanti anni di amministrazione ed i mandati fatti. Il nostro gruppo, soddisfatto del lavoro di Renzo Selva in questi anni, in cui le tasse sono state le più basse del Biellese, lo abbiamo stimolato e convinto, per continuare questo lavoro e soprattutto per portare a termine il ponte sul Cervo”