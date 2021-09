A Cavaglià si cercano nonni vigili

Da qualche anno l'amministrazione comunale di Cavaglià ha attivato il servizio di nonno vigile, al fine di intensificare il servizio di vigilanza in supporto agli Agenti di Polizia Municipale, all’esterno degli edifici scolastici, in concomitanza con gli orari di entrata e uscita delle lezioni.

“Se sei interessato la domanda, formulata sull’apposito modulo, dovrà essere presentata presso l’Ufficio Protocollo comunale Via Mainelli n. 8 Cavaglià – spiegano dal Comune - Il progetto avrà durata per l'intero anno scolastico 2021/22, seguendo le chiusure previste dal calendario scolastico. Possono presentare domanda i cittadini pensionati/disoccupati residenti nel comune di Cavaglià. Per informazioni è possibile contattare: Ufficio segreteria – 1° piano Via Mainelli n. 8 Cavaglià tel. 0161/96038”.