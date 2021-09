Il mercato europeo chiude il cuore della città di Biella

In vista del Mercato europeo in calendario il prossimo fine settimana nel capoluogo, il Comune di Biella ha disposto alcune modifiche alla viabilità. Da giovedì 9 alle 12, fino a lunedì 13 alle 5, secondo le necessità legate all’evento, verranno chiusi al traffico piazza Vittorio Veneto, viale Matteotti (fra via Italia e via Repubblica) e la carreggiata Nord di via La Marmora (dallo Chalet dei Giardini a Largo Cusano).